Benfica, mal fica: o que se diz lá fora sobre a derrota com o Lyon

A imprensa internacional não deixou passar em claro a fraca exibição dos encarnados e o resultado negativo frente ao Lyon-

“O Jogo” fez um apanhado do que se disse lá fora sobre o comportamento do Benfica em Lyon.

O jornal francês “L’Équipe” destaca naturalmente a atuação dos compatriotas. "Finalmente, o Lyon voltou a ser dono dos seus domínios ao encerrar uma série de seis empates seguidos em casa na Champions. A vítima foi o Benfica, que só na segunda parte deu um ar da sua graça."

Já os alemães da revista “Kicker” criticam a entrada tardia de Seferovic. "Os primeiros onze minutos, com direito a golo do Lyon e uma lesão grave de Ferro, foram um pesadelo do qual o Benfica demorou demasiado tempo a recuperar. Seferovic devia ter entrado mais cedo."

O jornal espanhol “Marca” diz que "o Benfica vence os jogos mais fáceis a nível teórico, mas continua a sofrer vertigens na altitude da Champions. Desta vez, as águias perderam em Lyon e estão com um pé fora da competição...".

Os suíços do “Blick” destacam o compatriota em campo. "Lançado a partir do banco, Seferovic marcou o golo que permitiu ao Benfica acreditar na reviravolta, mas um golo tardio do Lyon acabou com as esperanças criadas pelo avançado da ‘Nati’."

A “Gazzetta dello Sport”, desportivo italiano de referência, refere que "o Lyon vingou-se da derrota sofrida em Lisboa na última jornada com a maior das simplicidades. Um golo logo aos quatro minutos abalou o Benfica, que ainda marcou, mas sem abalar os franceses."