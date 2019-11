André Almeida e a confissão de Bruno Lage ao intervalo: "O mister informou-nos que vai ser pai novamente"

O Benfica foi aos Açores passar um mau bocado, embora com final feliz, ao vencer o Santa Clara (1-2) ao fim de hora e meia em que criou as mesmas oportunidades do que o adversário e jogou, digamos, apenas o suficiente.

Ao intervalo, contudo, a equipa perdia por 0-1 e Bruno Lage disse, após o jogo, que teve alterar umas questões táticas e "também mexer com a emoção dos jogadores". Palavras do próprio.

O que não disse, mas foi revelado, mais tarde, por André Almeida, é que o treinador revelou à equipa, no balneário, que ia ser pai pela segunda vez. "O mister deu-nos uma informação de que iria ser novamente pai e queria juntar a isso a uma vitória. Isso deu-nos uma nova força para irmos em busca dos três pontos", revelou o internacional português, na zona mista do estádio.

Alentados, ou não, pela revelação, os jogadores do Benfica regressaram ao campo, marcaram dois golos e ganharam o jogo.