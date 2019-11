Bruno Lage: "Estivemos muito melhor na segunda parte, colocámos os nossos avançados a correr entre os defesas e a criar indefinição"

A primeira parte não correu bem

"Fundamentalmente, pela qualidade do nosso adversário. O Santa Clara é uma equipa muito interessante, já o ano passado, no jogo do título, nos tinha causado muitos problemas. Sai a dois, sai a três, procura espaço entre linhas... E, da nossa parte, faltou-nos verticalidade, procurar espaços mais à frente."

E a segunda

"Estivemos muito melhor na segunda parte, colocámos os nossos avançados a correr entre os defesas e a criar indefinição na organização defensiva adversária. Criámos oportunidades por dentro e por fora e acabámos por ser uns justos vencedores contra um adversário competente."

A conversa ao intervalo

"Tivemos que mexer com questões táticas, com a entrada do Vinícius, e também mexer com a emoção dos jogadores, solução que fica entre nós. A equipa ficou completamente diferente e naquilo que pretendíamos, que era chegar o mais rapidamente possível ao empate e, depois, à vitória."

Primeiro lugar garantido antes da paragem das seleções

"Tínhamos o objetivo claro de fazer este ciclo de jogos a vencer. Neste momento estamos na liderança, estamos satisfeitos com isso, mas temos um longo percurso ainda por fazer e uma enorme evolução a trabalhar. Agora é a paragem, há trabalho a fazer e queremos reentrar muito forte, outra vez, nas várias competições."