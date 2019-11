Benfica vence recurso contra multa do CD por desacatos de adeptos após Benfica-FC Porto de abril de 2018

O Benfica viu o Tribunal Central Administrativo Sul dar-lhe razão num recurso apresentado à multa aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que imputou culpas ao clube pelos desacatos entre membros dos No Name Boys e forças policiais, que acontecerem a 15 de abril de 2018, após o Benfica-FC Porto que os dragões venceram por 1-0.

O acórdão, ao qual a Tribuna Expresso teve acesso, vai em sentido contrário às decisões do CD e do Tribunal Arbitral do Desporto, que não aceitaram os recursos dos encarnados, e diz que não está provada a responsabilidade objetiva do clube por eventuais comportamentos de outrém. Os juízes consideram que a conduta dos adeptos não se deve à "culposa abstenção de medidas de prevenção de comportamentos desta natureza por parte do clube", pelo que a decisão do CD é inconstitucional.

O Benfica havia sido punido com uma multa de 8.645 euros.