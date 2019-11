Bruno Lage: “Só quero saber onde assino, não é por questões monetárias que a renovação não acontece”

O que faltou neste último mês para assinar contrato?

"Não faltou nada. Não se trata de uma renovação, mas, sim, a partir do presidente, de um aumento de salário. O presidente é que entendeu que devia haver um aumento para a equipa técnica.

Ontem [quinta-feira], o melhor treinador [José Mourinho] do mundo entrou num clube [Tottenham]. Sabe com contrato até quando? 2023. É quando termina o meu.

Trata-se de um aumento de salário. Da minha parte, nunca foi discutido qualquer valor, porque nunca o fiz. Já quando vim para a equipa B assim o fiz. Quando vim para a equipa principal, também não. Só quero saber onde assino, não é por questões monetárias que a renovação não acontece. Só preciso de saber onde assinar. É uma questão de todos os intervenientes estarem juntos. Não é um assunto que me tire o sono".

Haverá muita rotação de jogadores?

"Depende do perfil de jogador. Há uns que não podem parar muito tempo, têm que jogar para estarem rotinados, vivos e com dinâmica. Os intervalos fora da competição não são benéficos. Temos dois ou três jogadores que saem de ciclos com 20 jogos e, depois, não podem estar 20 dias sem competir. Temos que olhar para isso e, em função do que é o rendimento, apresentar a melhor equipa."

Jota terá minutos?

"Quantos minutos tinha o Félix, o ano passado, por esta altura do campeonato? E depois fez a segunda volta que fez. Percebo as vossas perguntas e a direção delas, mas a moeda tem duas faces. Você está a ver a perspetiva do Jota, eu vejo a perspetiva de 26 jogadores mais três guarda-redes, de 29 homens, que tenho de contornar.

O Jota tem correspondido mais, curiosamente, nos jogos fora do Estádio da Luz e já lho disse. Quando tiver uma nova oportunidade, é confirmar o valor que tem, pois temos toda a confiança nele. E não podemos esquecer que já jogou a titular na Liga dos Campeões."

Raúl de Tomás e a analogia com Seferovic

"As oportunidades são para todos os jogadores, mas, já que toca no assunto, é olhar um pouco para as palavras do Seferovic. Precisou de um ano, palavras dele. O primeiro ano foi terrível, o ano passado, como ponta de lança, acabou como melhor marcador do campeonato.

O mais importante é o Raúl ter estabilidade e total confiança da nossa parte. Depois, quando tiver uma oportunidade, seja com 90 minutos ou 10, 15 ou 20, tem de contribuir para o trabalho da equipa."