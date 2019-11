Liga dos Campeões. Em nome da dimensão europeia, o Benfica precisa de fazer o que nunca fez antes: ganhar na Alemanha

O Benfica precisa hoje de contrariar a história e vencer na Alemanha o Leipzig, para se manter na corrida a uma vaga nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Às ‘águias’ é pedido o que nunca conseguiram, vencer na Alemanha um jogo da ‘Champions’, com o clube a ter 11 derrotas em idêntico número de jogos, desde 1961, no seu primeiro duelo com germânicos, e quando era a Taça dos Clubes Campeões Europeus.

Hoje, na quinta jornada do grupo G, ao Benfica só interessa vencer, mas a equipa de Bruno Lage tem tido desempenho sofrível na prova ‘milionária’, com três derrotas em quatro jogos, apenas vencendo em casa o Lyon, pela margem mínima (2-1).

Quando recebeu o Leipzig, na segunda ronda, a equipa lisboeta esteve a perder por 2-0, com um ‘bis’ de Timo Werner, e reduziu por Seferovic, um dos ausentes no jogo de hoje, devido a uma lesão muscular.

Fora estará também o internacional português Rafa, lesionado desde o triunfo com o Lyon, em 23 de outubro.

Se empatar em Leipzig, mesmo beneficiando da mais favorável conjugação de resultados até ao fim da fase de grupos, o Benfica será afastado dos ‘oitavos’, uma vez que terminará em igualdade pontual com Lyon e Zenit de São Petersburgo, mas terá desvantagem frente aos russos no confronto direto.

O jogo de hoje tem início marcado para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa) e terá arbitragem do espanhol Jesus Gil Manzano.

No outro embate do grupo G, o Zenit recebe o Lyon, com o apuramento em aberto para os dois emblemas.

O grupo é liderado pelo Leipzig, com nove pontos, seguido do Lyon, com sete, do Zenit, com quatro, e do Benfica, com três.