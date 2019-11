Três semanas depois, o líder é posto novamente à prova

O Benfica regressa hoje à I Liga de futebol, com receção ao Marítimo, três dias depois de ser arredado da Liga dos Campeões e à procura de manter os resultados positivos na competição que lidera.

Na ‘Champions’, o Benfica perdeu matematicamente a hipótese de seguir em frente, a uma jornada do final da fase de grupos, ao empatar na quarta-feira na visita ao Leipzig (2-2).

O cenário é melhor na Liga, prova que as ‘águias’, campeãs em título, lideram, com mais dois pontos do que o FC Porto, e à qual voltam após três semanas de paragem, devido aos compromissos de seleções e Taça de Portugal.

No estádio da Luz, com relvado novo, a partir das 18:00, o Benfica recebe um Marítimo que é 14.º classificado e uma das três equipas nesta jornada com novo treinador, a par do Desportivo das Aves e do Vitória de Setúbal, que terá o espanhol Júlio Velásquez.

Nos madeirenses estreia-se José Gomes, que treinou até outubro o Reading, do ‘Championship’ inglês, em substituição de Nuno Manta Santos, que estará também se estreando no banco do Desportivo das Aves.

Os avenses, 18.ºs e últimos classificados, jogam hoje em casa do Moreirense, emblema também em ‘crise’, que não vence para o campeonato há oito jogos, desde 30 de agosto, e foi eliminado da Taça em casa pelo ‘secundário’ Mafra (3-1).

O dia termina com o jogo entre Portimonense (16.º) e Famalicão, agora na terceira posição e depois de ter liderado até à sétima jornada, com os famalicenses a seis pontos do Benfica e quatro do FC Porto.

O Sporting e o FC Porto, que tiveram jogos na Liga Europa, apenas jogam no domingo e na segunda-feira, respetivamente. Os ‘leões’ visitam o Gil Vicente e os ‘dragões´ recebem no fecho da jornada o Paços de Ferreira.

A jornada arrancou já na sexta-feira, tendo o Boavista vencido em casa do Santa Clara por 2-1, subindo provisoriamente ao quinto posto com 18 pontos, enquanto o Santa Clara ocupa o 11.º com 13.

Resultados e programa da 12.ª jornada:

- Sexta-feira, 29 nov:

Santa Clara – Boavista, 1-2

- Sábado, 30 nov:

Moreirense – Desportivo das Aves, 15:30

Benfica - Marítimo, 18:00

Portimonense – Famalicão, 20:30

- Domingo, 01 dez:

Tondela – Belenenses SAD, 15:00

Vitória de Setúbal – Vitória de Guimarães, 18:30

Gil Vicente – Sporting, 20:00

- Segunda-feira, 02 dez:

Sporting de Braga - Rio Ave, 18:45

FC Porto - Paços de Ferreira, 20:45