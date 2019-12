Bruno Lage: "Cada pessoa tem as suas opiniões e eu respeito, mas neste momento sou eu o treinador do Benfica, sou eu que tomo as decisões"

Jogo exemplar

“Queríamos fazer um grande jogo. Sentimos que a equipa tem vindo a crescer, por isso tínhamos de confirmar os jogos que tínhamos feito e pôr em prática o que temos treinado e fomos exemplares nisso. Foi um grande jogo, do primeiro ao último minuto, hoje sentimos que estávamos a jogar em casa e isso fez-nos sentir confortáveis no jogo, com a equipa a jogar aquilo que eu gosto de ver, alegre, de pé para pé, a criar situações de finalização, forte nas transições e a marcar golos”

Agressividade

“É esse jogo que procuro, é nisso que trabalho com os jogadores, procurando sempre dinâmicas diferentes. As pessoas já perceberam que estamos a jogar ligeiramente diferente, porque tem de ser. Os jogadores que estão neste momento a jogar oferecem dinâmicas diferentes e temos de ir ao encontro disso. E depois é a alegria de jogar com bola, queremos proporcionar sempre isso, ter alegria e jogo e brindar os adeptos com uma boa exibição, boas jogadas e golos”

Boas referências para a Champions

“A equipa tem dado boas referências, cada pessoa tem as suas opiniões e eu respeito, mas neste momento sou eu o treinador do Benfica, sou eu que tomo as decisões, que analiso. Trabalhamos para analisar, para treinar, os jogadores são incansáveis no trabalho e sentimos a equipa a crescer e com vontade de fazer exibições como esta”