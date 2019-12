Bruno Lage: "Se eu valesse os 20 milhões, a minha mulher metia-me à venda e ficava com eles"

O treinador Bruno Lage deixou esta sexta-feira um alerta público aos futebolistas do Benfica para a qualidade do Famalicão, que o campeão nacional e líder isolado da I Liga vai defrontar no sábado, em jogo da 14.ª jornada.

Em conferência de imprensa realizada no centro de estágio do clube, no Seixal, o técnico português relativizou a fase menos positiva dos famalicenses, terceiros classificados no campeonato, mas que não vencem há quatro rondas.

Bruno Lage, de 43 anos, só teve elogios para a formação de João Pedro Sousa, salientando que os resultados ficam para segundo plano na análise do adversário.

"É um facto que nos últimos quatro jogos não tem vencido, mas também não encontramos nenhuma equipa que não vence há quatro jogos e consegue marcar oito golos. Isso revela a qualidade da equipa. Fez jogos muito bons contra Sporting, FC Porto, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães. É uma equipa que provoca imensas dificuldades e coloca muita gente a atacar. Temos de estar no nosso melhor para fazer um bom jogo e vencer", declarou.

Um dia após a formalização do anúncio da renovação do contrato com o Benfica até 2024, Bruno Lage sublinhou que este dado não altera em nada a forma de trabalhar da equipa técnica e mostrou algum sentido de humor sobre o significado da cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.

"Não sei o que significam... É o mundo de hoje. Em jeito de brincadeira, se eu valesse os 20 milhões, a minha mulher metia-me à venda e ficava com os 20 milhões. O importante é fazer sempre o trabalho da mesma forma e, fundamentalmente, ser verdadeiro a todo o momento. Analisar tudo, identificar as coisas boas e as coisas menos boas e trabalhar para o jogo seguinte", observou.

Virada a página da fase de grupos das competições europeias - que terminou com o apuramento de FC Porto, Sporting e Sporting de Braga e a entrada de Benfica para a fase a eliminar da Liga Europa -, o técnico assumiu que a presença dos quatro clubes na mesma competição pode ter algum impacto no campeonato.

"O que pode mudar em termos de campeonato é o calendário, as equipas poderão jogar mais à segunda-feira. A gestão de cada momento cabe a cada treinador decidir", resumiu.

Bruno Lage foi confrontado com a vontade manifestada pelo argentino Nico Gaitán de voltar ao clube no qual jogou durante seis épocas. Embora tenha reconhecido que chegou a ter interesse no médio quando fazia parte da equipa técnica de Carlos Carvalhal no Swansea, descartou a contratação do futebolista, de 31 anos.

"É sempre bom ouvir as palavras de um grande jogador e que fez história no clube, mas o nosso projeto e os nossos alvos estão bem identificados. O nosso desafio é encontrar esses grandes jogadores, como Gaitán e como Salvio, mas com a idade que chegaram aqui. A visão e o projeto do Benfica levam-nos a olhar para outros jogadores", sentenciou.

O desafio da 14.ª jornada da I Liga entre o Benfica, primeiro classificado, com 36 pontos, e o Famalicão, terceiro, com 24, está agendado para sábado, às 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa.