Um bis para Carlos Vinícius, eleito melhor jogador da Liga em outubro e novembro

O avançado brasileiro Carlos Vinícius, do Benfica, foi eleito o melhor jogador da I Liga de futebol durante os meses de outubro e novembro, revelou esta sexta-feira o organismo que organiza a competição.

Vinicius, que já tinha sido considerado o melhor avançado desse período, obteve 26,5% dos votos dos treinadores da I Liga e bateu o colega de equipa Pizzi (18,8%), que ficou em segundo, e Bruno Fernandes (13,68%), médio do Sporting, que foi terceiro.

Em cinco jornadas, o jogador, de 24 anos, somou cinco golos e uma assistência, ajudando o clube lisboeta a consolidar a liderança do campeonato.

Também referente a outubro e novembro, o argentino Marchesín, do FC Porto, voltou a vencer o prémio de melhor guarda-redes, enquanto Rúben Dias, do Benfica, arrecadou o galardão de melhor defesa e Pizzi o de melhor médio.

Vítor Oliveira, que comanda o Gil Vicente, atual 10.º classificado da I Liga, foi nomeado o melhor treinador.

Na II Liga, o médio Fabrício Isidoro, que atua no Farense, atual líder da prova, venceu o prémio de melhor jogador dos últimos dois meses.

O escritor Bruno Vieira Amaral escreve sobre os golos de Vinícius e as queixas do FC Porto: "Alguns poderão queixar-se desta tendência do nosso futebol para o teatro e o bailado pós-jogo. Não será o meu caso. Para bom futebol, vejo outros campeonatos, outros jogos"