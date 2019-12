Balada dos golos lindos e tristes

Há ali um lance aos 57 minutos que diz muito sobre tudo o que se passou esta noite no Estádio do Bonfim. Um jogador do V. Setúbal conduz a bola pela linha, depois desfaz-se dela com um chuto em esforço, como que a tentar que ela não saísse. E ela não saiu, de facto, mas nenhum dos jogadores sequer se esforçou para confirmar se a jogada estava viva ou não. Simplesmente alhearam-se do lance, como se não quisessem particularmente estar ali, numa húmida noite de sábado junto ao Sado, já tão perto do Natal.

O V. Setúbal - Benfica valia pouco, já sabíamos. Os sadinos já estavam mais que fora da luta pela final four, o Benfica ainda tinha uma réstia de esperança, mas teria de esperar por uma improvável hecatombe do V. Guimarães em casa frente ao Sp. Covilhã. E Bruno Lage deve ter percebido isso mesmo, deixando de fora da convocatória oito habituais titulares e dando minutos a muitos jogadores a quem eles têm faltado. Não vamos dizer que desistiu da Taça da Liga, mas dificilmente uma presença nos jogos decisivos da prova seria uma prioridade para o treinador do Benfica, face às suas opções.

E portanto o jogo desta noite foi apenas e somente o espelho disso mesmo: duas equipas já em regime de semi-férias, como que pacientemente à espera da chegada do Natal, da paragem da competição, a rezar para que aqueles 90 minutos passassem rápido.

Depois de uma 1.ª parte em que pouco ou nada há para dizer, em que o único lance de algum frisson foi um remate de Berto aos 11' que lhe saiu ligeiramente ao lado, a 2.ª parte teve, pelo menos, golos, dois deles até espectaculares, mas golos tristes, porque de nada valeram - e alguns deles nem sequer mereceram festejos.

MIGUEL A. LOPES/Lusa

Logo após o regresso das cabines, Raul de Tomas aproveitou um erro garrafal de Carlinhos, que lhe ofereceu a bola quando tentava um arriscado atraso para Makaridze, para abrir o marcador. Fosse pelo jogo que era, pelo momento que vive ou pelo erro do adversário, RDT mal levantou os braços.

O golo poderia dar alguma esperança ao Benfica, mas com o V. Guimarães já a vencer a norte, o V. Setúbal - Benfica tornou-se então numa espécie de jogo de exibição, tendo o golo de Jota aos 73’, um remate repentista, cruzado, de grande dificuldade, e o fantástico golo de Guedes que já para lá dos 90’ deu o empate aos sadinos, valido o preço do bilhete.

Porque a perder por 2-0, o V. Setúbal ainda faria ponto de honra ao reduzir aos 83’, num lance em que Zlobin saiu mal a um cruzamento de Mansilla, com Guedes a aproveitar para encostar para a baliza com o peito. E conseguiria mesmo o empate ao cair do pano, também por Guedes, num grande golo em que o avançado português recebeu de peito e com um pontapé de moinho fez finalmente levantar um estádio até então em tédio.