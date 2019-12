Gedson para o Manchester United, diz a Sky Sports

O jovem médio Gedson Fernandes está a ser seguido com interesse pelo Manchester United e poderá, segundo a Sky Sports, avançar para a sua contratação já na reabertura de mercado, em janeiro.

De acordo com o canal inglês, os empresários do jogador do Benfica estiveram reunidos com os homólogos do United recentemente, para elaborarem um empréstimo com opção de compra de 40 milhões de euros - a cláusula de rescisão de Gedson está fixada nos 120 milhões de euros.

A Sky Sports refere que Gedson tem perdido espaço no Benfica com Bruno Lage, não tendo participado nos últimos sete jogos dos encarnados.