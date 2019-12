Oficial: Benfica e Borussia Dortmund anunciam acordo por Weigl

Faltam apenas os exames médicos para Julian Weigl se tornar no primeiro grande reforço dos encarnados para a 2.ª parte da temporada. O jogador alemão fez valer o seu desejo de jogar em Portugal, numa transferência em que os encarnados vão desembolsar 20 milhões de euros pela totalidade do passe do médio.

A confirmação do negócio chegou praticamente ao mesmo tempo por parte dos dois clubes: o Benfica num comunicado à CMVM e o Borussia Dortmund numa nota no seu website.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o Borussia Dortmund para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Julian Weigl, pelo montante de € 20.000.000 (vinte milhões de euros). Mais se informa que o referido acordo está dependente da celebração de contrato de trabalho desportivo com o jogador e da realização de exames médicos”, pode ler-se no comunicado.

O médio de 24 anos começou a carreira no 1860 Munique e chegou a Dortmund em 2015. No Borussia tornou-se num dos mais prometedores médios da Europa, mas o seu estatuto acabou por estagnar nas últimas temporadas. Terá agora em Lisboa a oportunidade de relançar a carreira.