Gedson vai para o West Ham, garante a Sky Sports. “Não existe nada” diz o Benfica

Gedson Fernandes, médio do Benfica, poderá rumar ao West Ham, que disputa a Premier League inglesa. A notícia é avançada pela britânica Sky Sports, que revela que o acordo implica um empréstimo de 18 meses, sem opção de compra por parte do clube londrino.

Contactado pela Tribuna Expresso, fonte oficial do Benfica garantiu que “para já, [não há] nada. Só falamos de projetos concretizados. Não existe nada”

Não é primeira vez que o nome de Gedson surge associado ao West Ham; aliás, nem o West Ham é o único emblema britânico sobre o qual se tem escrito como um destino provável para o médio. O que parece certa é a saída do jovem português que perdeu espaço com Bruno Lage, sobretudo a partir do momento em que o Benfica passou a jogar com dois médios, dois alas e dois avançados.