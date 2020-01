“Lamento não ter tirado rendimento dele. Continuo a achar que o Raúl é um grande jogador”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, admitiu hoje a sua tristeza por não ter conseguido rentabilizar o futebol do avançado espanhol Raúl de Tomás, que deixou o clube para rumar ao Espanyol de Barcelona.

A saída do jogador de 25 anos neste mercado de transferências, apenas seis meses depois da sua chegada à Luz, marcou claramente a conferência de imprensa de antevisão do jogo de sexta-feira com o Desportivo das Aves, a contar para a 16.ª jornada da I Liga, com o técnico a reconhecer a falta de adaptação de Raúl de Tomás a Portugal e a sua vontade de regressar a Espanha, mas sem deixar de reiterar a confiança nas capacidades do avançado.

"Continuo a acreditar que o Raul é um grande jogador e a prova é aparecer um clube a fazer esta proposta. À partida, não íamos aceitar, mas, quando se olha para a vontade do jogador, que queria rapidamente voltar ao seu país, temos de avaliar as duas situações. Lamento não ter tirado rendimento dele", explicou o técnico, lembrando que Vinicius também não resultou no Nápoles e no Mónaco e que Seferovic também passou por dificuldades no Benfica.