Oficial: Benfica vende Raúl de Tomás ao Espanyol por 20 milhões de euros

O Benfica venceu o avançado internacional espanhol Raúl de Tomás ao Espanyol, da Liga espanhola de futebol, por 20 milhões de euros, confirmou hoje o campeão português à Comissão de Mercado dos Valores Mobiliários.

"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD informou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) ter acordado com o RCD Espanyol de Barcelona os termos para transferência definitiva dos direitos de Raul de Tomás Gómez pelo montante de 20 milhões de euros", lê-se no comunicado.

Os 'encarnados' poderão ainda receber mais dois milhões de euros por objetivos, além de ficarem com 20% de uma mais-valia obtida numa futura transferência do espanhol.