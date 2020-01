Supervisor atrasa planos e vontade do Benfica na OPA

A interação com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) está a atrasar os planos do Benfica. A oferta pública de aquisição (OPA), que reforça o poder do clube sobre a sociedade anónima desportiva (SAD), devia ter acabado em 2019, mas, na verdade, passados 11 dias do novo ano, ainda nem arrancou. As regras de mercado estão a refrear o otimismo inicial do clube liderado por Luís Filipe Vieira.

A Sport Lisboa e Benfica SGPS, com 67% da SAD, indicou querer chegar até aos 95% quando fez o anúncio preliminar da OPA, a 18 de novembro. A intenção inicial era terminar a operação — que teria um prazo de duas semanas — ainda naquele ano. Mas não aconteceu assim.

