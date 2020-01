Gabriel e Jardel regressam aos convocados de Bruno Lage (e Ferro também está)

O defesa-central Jardel e o médio Gabriel, recuperados de lesão, regressaram esta sexta-feira aos convocados do Benfica, que defronta às 21:15, em Alvalade, o Sporting, em jogo para a 17.ª jornada da Primeira Liga de futebol.

Enquanto Jardel, com uma lesão muscular na coxa direita, ainda não tinha figurado nos convocados desde o início do ano, Gabriel, que sofreu um traumatismo no joelho esquerdo no embate frente ao Desportivo das Aves, da 16.ª jornada, falhou apenas o jogo da Taça de Portugal com o Rio Ave, disputado na terça-feira.

Nos restantes eleitos, o guarda-redes Vlachodimos regressa após ter ficado de fora por opção no jogo da Taça, registando-se as entradas de Taarabt, que jogou para a Taça, mas cumpriu castigo frente ao Aves, e de Florentino, que também regressa em convocatórias para a Liga, depois de ter integrado os escolhidos para a Taça.

Na frente, realce para a manutenção de Rafa, ausente por longa lesão e que voltou no jogo da Taça, saindo Jota, único elemento que consta no boletim clínico, a contas com um traumatismo na região lombar.

O Benfica, líder da I Liga de futebol, com 45 pontos, defronta no estádio José Alvalade, a partir das 21:15, o Sporting, quarto classificado, com 29 pontos, em jogo que terá arbitragem de Hugo Miguel, da Associação de futebol de Lisboa.

Lista dos 20 convocados

- Guarda-redes: Zlobin e Vlachodimos.

- Defesas: Jardel, Ferro, André Almeida, Rúben Dias, Tomás Tavares e Grimaldo.

- Médios: Florentino, Chiquinho, Julian Weigl, Samaris, Pizzi, Taarabt, Gabriel, Cervi e Caio Lucas.

- Avançados: Seferovic, Carlos Vinícius e Rafa.