"O Rafa é uma pessoa fantástica e um jogador extraordinário. E o sonho dele é ser presidente do Benfica"

O PAÇOS

"O Paços atravessa um bom momento, precisa de pontos, os pontos vão sendo cada vez menos e jogar em contra estas equipas é difícil porque elas estão a lutar pela vida. Nós temos de olhar para o que temos de fazer no jogo. Ir determinados em vencer, esse tem de ser o nosso foco."

UM JOGO DE CADA VEZ

"A nossa forma de estar é olhar um jogo de cada vez. Sair de um jogo, fazer a análise à nossa equipa, o que correu bem e o que correu mal, para depois consolidar e trabalhar o encontro seguinte."



RAFA A PRESIDENTE

"Contamos com todos, toda a gente está pronta para ser titular. Imagine a felicidade de um treinador que tem Rafa e Seferovic, jogadores que saem do banco e marcam dois golos. [Sobre uma futura eventual venda de Rafa]. O Rafa? O sonho dele é ser presidente do Benfica. Mas para já, conto com ele para três posições, ala esquerdo, avançado centro e ala direito. O Rafa é um futebolista extraordinário e uma pessoa fantástica."



AS VENDAS

"Há 5 pessoas que pensam o futebol no Benfica: o presidente, o Rui Costa, o Domingo Soares de Oliveira, o Tiago e Pinto e o treinador. Juntos, pensamos no que temos no plantel, no que temos na Academia e nas oportunidades de mercado que possam surgir. Enquanto no campeonato é jogo a jogo, nas outras questões é o presente e o futuro a médio prazo. "

OS MIÚDOS DO FUTURO

"Temos dois miúdos que na equipa B têm feito um trabalho fantástico, que são o Daniel dos Anjos e o Gonçalo Ramos. Esta semana, eles já treinaram connosco e podem ser chamados para dar o passo seguinte [subir à equipa principal] o passo que sete ou oito já deram."