Sai um diminutivo, entra um pequeno grande jogador para a frente

A entrada e os dois golos de Rafa em Alvalade deram provavelmente a Bruno Lage a resposta que ele precisava: o avançado está pronto. Assim, depois de no lançamento do jogo com o Paços de Ferreira ter dito que Rafa sonhava em ser presidente do Benfica - e que o podia pôr a jogar à esquerda ou à direita ou ao meio -, eis que o explosivo futebolista entra no onze encarnado. Quem sai? Chiquinho, pelo que Rafa jogará atrás de Vinicius.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Weigl, Gabriel e Cervi; Vinícius e Rafa.

Onze do Paços de Ferreira: Ricardo Ribeiro; Jorge Silva, Baixinho, André Micaek e Reabciuk; Eustáquio e Diaby; Hélder Ferreira, Pedrinho e Adriano Castanheira; Douglas Tanque.

Pode seguir o Paços de Ferreira - Benfica AQUI, em direto, na Tribuna Expresso, a partir das 17h30.