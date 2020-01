Uma ligeira mudança no meio-campo. De resto, tudo igual

Em comparação com a última equipa que iniciou o encontro em Paços de Ferreira, Bruno Lage promoveu apenas uma alteração no onze do Benfica que defronta o Belenenses SAD, na Luz, às 19h. Assim sendo, saiu o brasileiro Gabriel e entrou o marroquino Taarabt, no meio-campo. De resto, tudo igual.

Onze do Benfica: Odysseas; Almeida, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo; Weigl e Taarabt; Pizzi, Cervi, Rafa e Vinicius.

