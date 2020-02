Bruno Lage e o resfriado de Weigl: “Estranhamente, um alemão vindo de terras mais frias chega aqui e constipa-se”

O que espera do clássico

"Não é olhar para os 'ses', mas sim para uma excelente equipa, muito bem orientada, muito difícil de bater, e temos que estar preparados para isso. O nosso foco tem que estar aí, jogar o nosso jogo sem medos, sem receios, aqui estamos nós a jogar 11 contra 11, no campo, para resolver o jogo."

Como se motiva os jogadores?

"Não pensamos nisso. Como se motiva para entrar em campo para ganhar? Preparando o jogo da melhor maneira. A nossa intenção é jogar bem e ganhar, é essa a nossa motivação."

O Benfica tem sete pontos de avanço. Assinava um empate?

"Entendo as vossas perguntas, mas, se um dia estiverem deste lado, vão entender que as vossas perguntas não fazem sentido. Temos que jogar o jogo e pronto. O que faz sentido é o agora, o momento, tentar vencer o jogo, esse é que é o nosso foco. O resto é o resto, até porque vamos para a 20.ª jornada e estamos muito longe do que quer que seja."

Reviu muitas vezes o jogo da primeira volta?

"Vi no dia seguinte ao jogo, como faço sempre, para fazer uma análise. Em média, vejo sempre o meu jogo duas vezes. Vi na altura, até porque a distância é enorme, e entretanto vi outros jogos [do FC Porto] recentes."

Benfica a jogar em posse ou em transição?

"Estamos preparados para tudo. Sabe que é importante ter esse tipo de análise e olhar para o jogo. Aqui temos sempre a ideia e a intenção de colocar rótulos em determinadas equipas. Olho para a minha equipa e vejo uma equipa que se tiver de ter bola, tem, se tiver de fazer transições rápidas, faz. Vejo uma equipa preparada para os vários momentos de jogo."

Taarabt vai jogar?

"A parte mais difícil é escolher o 11, mais os suplentes, para fazer os 18 e deixar ainda gente de fora da convocatória. Não é só o Adel que me custa deixar de fora. Todos eles trabalham de forma exemplar. Todos merecem jogar. É muito difícil para mim deixar jogadores de fora. Se optar por um 11, de certeza que vão ficar de fora jogadores com qualidade e que trabalham diariamente de forma fantástica."

Como está Weigl?

"Está melhor. Estranhamente, um alemão vindo de terras mais frias chega aqui e constipa-se. Foi muito estranho para nós, mas está a melhorar. Uma recuperação lenta, mas está melhor."

O papel de Marega

"Nós já vimos o Marega jogar em diversas posições - à direita, como avançado e até à esquerda. É um jogador inteligente e muito forte a atacar a profundidade. Olho para o FC Porto e vejo que há muitas soluções. Poderá ter o Corona a jogar como ala ou lateral, o Marega em qualquer das posições da frente, jogar em 4-4-2 ou 4-3-3. É uma equipa que se consegue montar de diversas maneiras e sempre com a maior qualidade e rendimento."

É diferente preparar um clássico estando à frente na classificação?

"Não. Olhe, para mim foi igual. Se pensasse assim, estava a contrariar o que tenho dito. Temos que olhar é para o jogo e para cada adversário. É a nossa preocupação. Sabemos que é um jogo muito importante, quer para um lado, quer para o outro. Não é nada de novo."

O problema com os centrais

"Temos vários jogadores que podem ocupar a posição. Além do Samaris, temos o Julian [Weigl], que também jogou no Dortmund como central e até já jogou por nós."