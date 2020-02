Bruno Lage (que não fala em comunicados): "O mais importante era passar e foi o que fizemos. O Famalicão encostou-nos às cordas"

A passagem à final

"O mais importante era passar e foi o que fizemos. Foi um jogo muito difícil, mas já prevíamos isso. Como disse, vínhamos numa sequência de quatro jogos, com três dias entre eles, mas tivemos uma equipa fresca, a pressionar. Curiosamente o nosso golo nasce de algo que tínhamos preparado. Na primeira parte jogámos com alguma qualidade, tanto a atacar como a defender, e foi com justiça que chegámos ao intervalo a vencer."

Segunda parte infeliz

"Na segunda parte tudo mudou. O Famalicão esteve melhor, nós começámos a baixar linhas, não pressionámos como gostaríamos, perante um adversário fresco, a tentar explorar a largura e a puxar a bola de um lado para o outro. Imagem disso mesmo é o golo, em que a bola vai de um corredor ao outro. E realmente temos de dizer que o Famalicão esteve bem ofensivamente e encostou-nos às cordas.

A equipa geriu em termos emocionais o jogo. A intenção nesta fase do jogo foi manter a pressão alta, na frente e nos médios, sendo que nesta altura tivemos inúmeras transições que poderíamos ter aproveitado melhor. Há que dar os parabéns ao Famalicão pela exibição. Da nossa parte não foi a exibição que temos vindo a fazer, especialmente no aspeto ofensivo, mas procurámos o resultado que nos permitia chegar à final".

O Jamor

"É uma final que todos querem jogar. Eu e mais uns quantos que estiveram na equipa B vamos lá pela primeira vez. Agora é aguardar pelo adversário. Hoje o mais importante era sair de um resultado não tão bom, jogar perante uma excelente equipa que, tenho de dizer isto, nos colocou imensos problemas na segunda parte. Nós não pressionámos como devíamos e senti a equipa em termos emocionais a segurar o resultado baixando as linhas e ficando junto da baliza. O mais importante, mesmo assim, foi chegar à final".

Os comunicados entre Benfica e FC Porto

"Não falo em comunicados, está bem?"