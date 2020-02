Vieira tem um negócio imobiliário de milhões com o maior acionista do Benfica

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, tem um novo projeto imobiliário em mãos, desta vez em parceria com o maior acionista individual da Benfica SAD, José António dos Santos. O passado de Vieira no ramo imobiliário é conhecido: os projetos desenvolvidos através das empresas Promovalor e Inland acumularam dívidas de mais de €400 milhões quando o Banco Espírito Santo (BES) caiu. E levaram, no final de 2017, a uma reestruturação da dívida com o Novo Banco, com a entrega de ativos a um fundo gerido pela Capital Criativo. Mas Luís Filipe Vieira não desistiu do imobiliário.

