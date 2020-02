“Não me lembro de um  jogo tão sólido e consistente do Benfica como hoje”, disse Lage

“Acabou por ser uma boa exibição, mas um resultado que nós não pretendíamos. Acho que nos últimos dois, três meses, apesar do bom registo exibicional que tivemos, não me lembro de um jogo tão sólido como hoje. Entrámos bem, criámos oportunidades, mas o Braga marca numa bola parada e nós não conseguimos marcar. Fomos sólidos, consistentes, criámos inúmeras oportunidades

Liga Europa, duas derrotas depois

“O desafio… Foi exatamente o que disse aos jogadores. Por vezes, sentimos que, num ou noutro jogo, entre outubro, novembro, que o jogo não estava tão sólido e que precisávamos de dar o passo. O jogo no Dragão e este com o Braga - é a isso que nos temos de agarrar. Temos de fazer o nosso jogo. Não é levar para o jogo seguinte qualquer tipo de medo. Temos de jogar com qualidade e criar oportunidades”