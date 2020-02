Lage: "O jogo ficou dividido e podíamos ter tido mais calma. Mas o importante era vencer e continuar em primeiro"

A titularidade de Samaris

"São opções. Fizemos dois meses fantásticos com Gabriel e Adel, estabilidade é a cada momento".

Triunfo sofrido?

"Sim, sabíamos que era um campo difícil, mas o mais importante nesta fase foi conseguido, que era vencer. Tivemos uma boa primeira parte, com golo e mais ocasiões para marcar. Depois houve uma reentrada forte [do Gil Vicente]. O jogo ficou dividido e podíamos ter tido mais calma para controlar o jogo com bola. Controlámos de outra maneira e fomos gerindo com substituições. Mas o importante era vencer e continuar em primeiro."



Cansaço influenciou?

"São circunstâncias que acontecem em função do resultado estar 1-0. Com este resultado o Gil podia colocar em xeque as nossas costas, tentando aproveitar um ou outro jogador que não está a atravessar um bom momento. Sinto que a equipa teve um critério muito bom, construímos de várias maneiras, chegámos ao terço ofensivo de várias formas e até podíamos ter sido mais ofensivos. Nos últimos 25 minutos perdemos o controlo do jogo a construir."