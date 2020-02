"É o caminho, a equipa está unida e sabe o que quer. Pena o resultado", disse Lage

O que havia a fazer

"Acho que fizemos aquilo que tínhamos de fazer. Senti que tínhamos de marcar três golos para seguir em frente. Da mesma forma que marcámos lá, também o Shakhtar iria marcar cá, porque é uma belíssima equipa. Tínhamos de ter controlo da bola, algo que fizemos até ao 3-1, obrigando esta equipa que gosta muito de ter bola a passar muito tempo a defender. Viu-se isso na primeira parte, com um posicionamento diferente, com o Weigl entre os centrais, espaço entrelinhas e à largura, obrigando o Shakhtar a correr muito e perder a concentração e organização defensiva. É com inteira justiça que marcámos os três golos"

O que eu pedi

"Os jogadores fizeram o que pedi, pois chegámos aos 3-1 e os jogadores fazem sempre o que peço e a responsabilidade é sempre minha. Tínhamos de ter a capacidade para controlar, deveríamos ter conseguido prolongar no tempo aquilo que fizemos até ao 3-1"

O futuro

"É o nosso caminho. A cabeça está limpa, a equipa sempre unida, sabe o que quer. Fazer a eliminatória que fizemos é de uma equipa com ambição. Pena o resultado e não seguir em frente, mas agora é vencer o próximo jogo"