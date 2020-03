Lage: "O Samaris é um gajo importante para a equipa. É um gajo de equipa. Segunda-feira vai ser Samaris mais dez"

O treinador do Benfica garantiu hoje a titularidade de Samaris no encontro de segunda-feira, frente ao Moreirense - "é Samaris mais dez" -, e sublinhou que o médio grego é "um gajo importante para a equipa" e "um gajo de equipa", apesar da época ‘intermitente’ que está a realizar.

Bruno Lage apresentou-se na conferência de imprensa de antevisão do encontro da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no Seixal, munido de uma ‘cábula’ com todos os dados relativos à utilização do jogador para ‘escalpelizar’ a sua época e acusou a comunicação social de estar a fazer “o mesmo que fizeram no ano passado com o Jonas”.

“Quando o Jonas escreveu um livro, ficou tudo esclarecido. Hoje entendi, por bem, que não vai ser preciso o Samaris escrever um livro para vocês entenderem isto”, disparou o técnico dos ‘encarnados’, depois de lembrar vários problemas físicos que têm apoquentado Samaris, entre os quais uma lombalgia, dores cervicais e um problema no tendão de Aquiles.

Lage negou perentoriamente qualquer problema no seu relacionamento com o médio e lembrou que mesmo nos “dois meses fantásticos” em que o meio-campo esteve entregue a Gabriel e Taarabt, o jogador esteve sempre com a equipa no banco.

“O jogador está com o treinador e a equipa. Porque senão, não fazia, quando é necessário, um minuto. E ele vai lá para dentro morrer pela equipa”, frisou.

"Uma autêntica final"

Sobre o desafio com o Moreirense, Bruno Lage apelou à equipa para repetir o que fez “nos primeiros 60 ou 70 minutos do último jogo”, assumiu que se trata de “uma autêntica final” frente a uma equipa que “não vem jogar para defender” e relativizou a pressão que possa recair sobre os ‘encarnados’.

“A pressão é sempre enorme e a ambição de vencer o jogo seguinte tem de ser máxima para jogar bem e para ganhar”, assumiu o treinador.

Voltando ao plano individual, Bruno Lage adiantou que o defesa central Ferro “está disponível” para enfrentar o Moreirense, enquanto “Seferovic está fora”, mas não desvendou se a primeira opção para a frente de ataque irá recair sobre Vinícius ou Dyego Sousa, que foi titular na quinta-feira face ao Shakhtar (3-3).

Sobre a possibilidade de Gabriel voltar às opções ainda antes do final da época, Bruno Lage foi evasivo e recusou antecipar qualquer cenário, referindo que se trata de uma situação que tem de ser avaliada no “dia a dia”.

O Benfica, líder da I Liga, recebe na segunda-feira, às 20:45, o Moreirense, 12.º classificado, em encontro da 23.ª jornada do campeonato, podendo entrar em campo na segunda posição se, antes, o FC Porto vencer no terreno do Santa Clara.