Bruno Lage: “A Páscoa costuma ser em abril, não é? Então vamos falar de Jesus mais perto da Páscoa. Não tenho receio de nada”

Mau momento do Benfica

"Neste momento acho que é o jogo ideal para verificar o que não temos feito de bem e colocar em prática o que temos de resolver. Temos treinado muito para sermos melhores e mais consistentes. É o jogo indicado para confirmar o nosso trabalho e mostrar que estamos a resolver o problema. Estamos com vontade e com uma urgência enorme de voltar às vitórias."

Mais pressão por agora estar em 2º lugar

"A pressão para mim é igual, porque a pressão que coloco é igual. É irmos no treino à procura da perfeição e no jogo tentarmos jogar bem para deixar as pessoas contentes, é procurar vitórias para deixar os adeptos felizes. Para mim a pressão é sempre máxima."

Variação na escolha dos avançados

"Temos tomado essas decisões ao longo da época, mesmo no ano passado houve jogos em que jogámos com [João] Félix e Gedson na frente. Depende do rendimento dos jogadores e do adversário. Vamos sempre tentando acertar no onze para que a equipa corresponda."

As lesões de Gabriel, Almeida e Seferovic

"Não podem jogar."

Pouca eficácia da dupla Vinícius & Dyego Sousa

"Fez as contas de quando jogaram juntos? Mas quanto tempo jogaram juntos? Ajude-me lá."

[Jornalista: Moreirense 29 minutos. Shakhtar 23 minutos. Braga 28 minutos.]

"Não sei, você é que fez as contas. Oiça, o Dyego teve uma paragem prolongada, foi entrando e recuperando. Dos três, não tendo agora Seferovic, posso dizer que estou muito satisfeito com todos eles. Eles quando jogam em conjunto têm a pressão de combinar e marcar golos, mas não vamos já colocar essa pressão num mês, sem fazer uma pré-época. Não vamos já colocar o rótulo de sucesso ou insucesso."

Possível regresso de [Jorge] Jesus a Portugal

"A Páscoa costuma ser em abril, não é? Então vamos falar de Jesus mais perto da Páscoa. Não tenho receio de nada."

Menor número de golos marcados recentemente

"A equipa cria uma volume de jogo ofensivo que nos deixa satisfeitos. Criamos imensas oportunidades de golo, mesmo não marcando. No último jogo isso foi evidente. Tivemos o penálti, tivemos o golo anulado por ter tocado no braço do Pizzi. Continuamos a criar e a marcar, se calhar não marcamos tanto como marcavámos, mas estamos a pagar por fazer uma campanha de um ano a vencer, com muitos golos sempre, até houve um jogo em que chegámos aos 10 golos. O mais importante é amanhã verificar que está tudo lá para sermos mais consistentes."

Espaços na linha defensiva do Benfica

"Não vou entrar em mais pormenores sobre isso porque já falei sobre isso. Todas as equipas oferecem espaços. Se fecham mais subidos, oferecem nas costas; se não pressionam, oferecem na construção; se não basculam de forma forte, oferecem no outro corredor ou entre jogadores. O espaço existe sempre."

Sílvio, jogador do Vitória de Setúbal, diz que o Benfica está agora mais pressionado para vencer

"Concordo, porque estamos sempre pressionados para vencer. As contas fazem-se no fim. É assim a exigência deste clube."

Rúben Amorim no Sporting

"Olhe, é uma pergunta surpresa. Não tenho opinião sobre o assunto."