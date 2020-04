"Benfica concluiu que o estado emocional dos jogadores estava alterado". E, por isso, o plantel dos encarnados está oficialmente de férias

Com os campeonatos parados e ainda sem data de regresso, o Benfica decidiu, à semelhança do Sporting, decretar férias para o plantel principal, que terá assim uma carga de trabalho menos rígida do que nas últimas três semanas, em que os jogadores foram acompanhados pela equipa técnica através de videoconferência.

"O Benfica fez um diagnóstico e concluiu que o estado emocional dos jogadores estava alterado, sendo benéfico proceder-se a esta alteração de programação da época", pode ler-se numa nota publicada no site oficial dos encarnados.

Os jogadores vão continua a respeitar "as instruções normais para qualquer período de férias", diz ainda a nota. Julian Weigl e Alex Grimaldo foram mesmo autorizados a viajar para os seus países, Alemanha e Espanha, respetivamente, para resolverem "questões pessoais".

Numa peça da BTV é referido ainda que o resto do plantel ficou em Lisboa e que o Benfica está a tentar juntar familiares diretos com os jogadores, frisando que tudo será feito de acordo com as indicações "das autoridades e com todos os cuidados sanitários salvaguardados".

Apesar de plantel estar oficialmente de férias deste terça-feira, os jogadores vão continuar, por exemplo, a receber as refeições providenciadas pelo Benfica.