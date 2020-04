O Benfica é o segundo clube que mais jogadores fornece à Bundesliga, Serie A, La Liga, Premier League e Ligue 1

O Benfica é o segundo clube que mais futebolistas 'ofereceu' às cinco principais ligas europeias, sendo apenas batido pelo Ajax, num 'top 10' em que também aparecem Sporting e FC Porto, revelou hoje o Observatório do Futebol (CIES)

De acordo com os dados do CIES, 21 jogadores, tanto da formação como contratados para a equipa principal, saíram do clube da Luz para emblemas dos campeonatos da Alemanha, Inglaterra, França, Espanha e Itália, número esse apenas superado pelo Ajax, com 22.

O Sporting aparece nesta lista no quinto lugar, com 17 jogadores, enquanto o FC Porto é oitavo, com 15.

Além de Ajax e Benfica, o pódio inclui os austríacos do Salzburgo, com 20.

Neste ‘ranking’, aparecem ainda Vitória de Guimarães (5), Sporting de Braga (4), Nacional da Madeira (2), Belenenses (2), Vitória de Setúbal (2), Desportivo das Aves (1), Feirense (1), Marítimo (1), Paços de Ferreira (1), Estoril Praia (1) e Rio Ave (1).