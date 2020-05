Gomes da Silva ataca Luís Filipe Vieira: “Pediram-te para atacar o Proença e prestaste-te a esse servicinho”

Rui Gomes da Silva mantém o ataque cerrado a Luís Filipe Vieira com vista a uma candidatura à presidência do Benfoca. No seu artigo semanal no blog "Geração Benfica", o antigo vice-presidente dos encarnados acusa Vieira de demagogia "eleitoralista" e de usar "dinheiro do Benfica" para uma "campanha eleitoral escandalosa", um "exercício sem vergonha até que o presidente da Mesa da AG [Luís Nazaré] se imponha e o impeça".

"Tu tens medo de ser escrutinado. Estás com medo. Medo de não ficares num lugar de onde não podes sair", atira Rui Gomes da Silva. O anunciado candidato volta a lançar suspeitas sobre um eventual controlo do voto eletrónico - "não abdicarás dele e por isso não quererás debates".

Sobre as recentes movimentações na Liga, num momento em que estão a ser votadas descidas e subidas da II Liga, Gomes da Silva diz que Vieira se atirou a "Pedro Proença nesse exercício de pura demagogia, por causa de um fundo de solidariedade de clubes da segunda divisão". E continua: "Foste forte com os fracos e fraco com os fortes. Ou pediram-te para atacar o Proença e tu prestaste-te a esse servicinho. O problema que vais ter é o com o FC Porto na I Liga, mas a esses não queres tu fazer frente".

O antigo dirigente encarnado, depois, diz que "não vai haver jogos" e que o Benfica "não vai entrar diretamente na Liga dos Campeões".

O Benfica não quis comentar as críticas de Rui Gomes da Silva. "Nenhum comentário", disseram à Tribuna Expresso.