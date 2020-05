Luís Filipe Vieira: "Vamos fazer tudo, tudo, tudo, para que o Benfica continue a cumprir com toda a gente"

Dificuldades

"Quero deixar uma mensagem de optimismo. Independentemente das dificuldades que nós iremos enfrentar - e quando digo nós não falo só do Benfica, mas de todos os clubes e todo o país - mas nós sabemos que já vivemos períodos bastante difíceis dentro desta casa e todos juntos vamos conseguir torneá-los. No meio das dificuldades, a nossa obrigação é ganhar. É sempre a mesma mensagem. A mensagem está interiorizada dentro de todos nós, temos de ganhar mesmo. Nesta altura não vale a pena que haja palavras demagogas ou de populismo. Eu não alinho nisso. Os benfiquistas têm que entender que vamos passar dificuldades mas que isso não nos inibe de ganhar e querer ganhar"

Manter a credibilidade

"Todos os profissionais do Benfica estão a trabalhar naquilo que é importante e há um campeonato que o Benfica não pode perder, que é o campeonato da credibilidade. O Benfica, em todas as situações, terá de responder presente, assumir os seus compromissos. O Benfica não pode voltar para trás. A mim já me conhecem e sabem que não vou dar tréguas nessa situação. Vamos fazer tudo, tudo, tudo, para que o Benfica continue a cumprir com toda a gente, seja dentro como fora de casa"