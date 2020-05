Benfica com um caso de covid-19. David Tavares está "assintomático" e a cumprir isolamento

O Benfica confirmou este domingo um caso de covid-19 no plantel. Trata-se do jovem David Tavares que, de acordo com o clube, se encontra "bem, assintomático e a cumprir isolamento".

Todo o plantel, equipa técnica e staff dos encarnados foram testados na última sexta-feira.

"O Departamento Médico do Sport Lisboa e Benfica vai manter o rigoroso plano de contingência que está a ser seguido desde o dia em que os seus profissionais voltaram à atividade no Benfica Campus", pode ler-se no site oficial do clube, sublinhando que a equipa principal vai "manter o plano de remota que estava desenhado, com sessões de treino realizadas por grupos reduzidos e com trabalho individualizado". O Benfica diz ainda que vão ser realizados novos testes já nos próximos dias.

De recordar que David Tavares estava sob alçada disciplinar do clube, depois de ter furado o isolamento obrigatório decretado pelo Benfica. No início de abril, Tavares foi apanhado a conduzir sem carta pela PSP.