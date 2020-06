Luís Filipe Vieira: "Já perdemos 20/25 milhões de euros com esta crise, isso é certo"

Comissões

“Há alguns que andam perto dos nossos valores e vá ver os resultados que eles têm. O Benfica tem um modelo de negócios… há quem critique o Jorge Mendes, há quem lhe pague 15%, o Benfica nunca lhe pagou isso. Tem ganho dinheiro com o Benfica, mas o Benfica também ganhou rios de dinheiro com ele. Não estamos dependentes do Jorge Mendes, trabalhamos com muita gente. Sou próximo dele. Vendemos o João Félix quando eu estava de férias”

José António dos Santos

“Quando foi decidido lançar a OPA, foi à noite, eu liguei-lhe, ele não atendeu. No dia seguinte falei-lhe e ele não sabia. Nem em casa falei disso. Em seis meses não saiu nenhuma notícia de que estávamos a negociar. É fácil e fui muito assediado dentro das parcerias que estamos a fazer… mas eu não quero qualquer investidor para o Benfica. Há abordagens. O Benfica tem de ter 95% da SAD”

OPA

“Eu tenho uma visão empresarial para o Benfica. Era a altura ideal para fazer a OPA porque tínhamos cash em caixa. Quando foi o aumento de capital da SAD do Benfica houve 24 mil pessoas que subscreveram ações do Benfica, mas era preciso colocar 20 milhões de euros e houve 5 pessoas que meteram esse dinheiro. Uma das quais eu. O Benfica até hoje tem assumido todos os compromissos. O Benfica está grato a estas pessoas. A OPA foi chumbada por uma parte técnica que eu não sou especialista. O Benfica sempre foi transparente. O Benfica deu toda a informação. Nunca me vão poder acusar de conflitos de interesses, eu não tenho. Tudo é feito com transparência, não me podem acusar de nada, só de trabalhar muito. Se eu disser às pessoas quanto tempo passo no Benfica elas não acreditam. Isto para mim é um caso encerrado”

As críticas dos adeptos

“Se não fosse a pandemia, nas próximas eleições ia dizer ‘O Benfica não deve nada a ninguém’. Era o meu sonho, mas com a pandemia… As pessoas não têm noção exata do que é o Benfica, há jovens que acham que o Benfica foi sempre assim. Os anos 60 foram anos de ouro do Benfica e em 2000 e aí nem as pedras da calçada eram nossas. A minha missão e do Manuel Vilarinho era recuperar o Benfica. Eu acho que fizemos um trabalho que dificilmente alguém fazia em 20 anos como nós fizemos”

“Nós só não estamos em crise como alguns porque fizemos um trabalho de casa bem planeado nos últimos 7 anos. Graças a esse trabalho conseguimos chegar aqui. Se as coisas normalizarem, aí nós vamos arrancar mais uma vez a sério. Se continuar, daqui a seis meses não sei se não estaremos também em crise. Se algum dia avançarmos para uma situação drástica, temos de tomar decisões drásticas, mas vai custar-me muito. As contas do Benfica são as melhores de sempre, de certeza. Mesmo assim há críticos”

Vendas

“Nunca iremos vender jogadores ao desbarato. Temos de arranjar outras fontes de receitas. O Benfica está a recorrer a empréstimos obrigacionistas. A solução ideal é não haver mais paragens no campeonato. Hoje não podemos planear nada a um mês de distância. Mas Se houver uma crise muito profunda, se tiverem de ir os anéis vão os anéis, mas os dedos vão ficar. Recebi uma proposta de 60 milhões pelo Vinicius em janeiro e não o vendi. Ele está tabelado em 100 milhões de euros. Se não fosse a pandemia, o Benfica tinha dois jogadores vendidos por 100 milhões”

Receitas

“Neste momento não há nenhum clube desafogado. Vamos estar preparados para os próximos cinco, seis meses, mas não sabemos o que aí vem e temos de estar preparados. Não quero ver ‘O Benfica não cumpriu com este clube’. Nem que tenhamos de trabalhar dia e noite. Já houve uma crise muito profunda no Benfica e com capacidade de trabalho conseguimos vencê-la. Mas imagine que não vai haver competições europeias? Temos um problema gravíssimo. Se porventura tivemos quebras de receitas temos de ir à dívida. Mas temos uma capacidade de recuperar muito forte. Já perdemos 20/25 milhões de euros com esta crise, isso é certo”

O passado

"Todos devemos ter orgulho do título da credibilidade. Quando o Manuel Vilarinho chegou ao Benfica tínhamos 10 meses de salários em atraso nas modalidades. E quando eu cheguei à presidência ainda eram nove. Era como uma família pobre, tínhamos de ir distribuindo o pão. Não podemos perder o título da competitividade"