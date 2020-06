A crítica de Bruno Lage: “Fizemos um jogo razoável, mas isso não chega. Temos de jogar melhor e temos de marcar”

A oportunidade desperdiçada

“Sim, é verdade que fizemos um jogo razoável, mas podemos e devemos fazer melhor. Nós fomos criando algumas oportunidades, fomos a melhor equipa em campo, criámos mais oportunidades, mas fizemos um jogo satisfatório. E isso não chega, temos de jogar melhor e temos de marcar. A partir de determinada altura o jogo foi ficando lento, faltou-nos calor e circulação para arrastar marcações, faltaram-nos jogadores para tirar adversários do caminho. Estivemos quase sempre no campo adversário, mas é pena não termos aproveitado esta oportunidade para recomeçarmos bem e saltarmos para a frente do campeonato.”