No onze do Benfica há um regresso ao centro da defesa

O Benfica defronta o Tondela, às 19h15, e Bruno Lage promoveu um regresso ao centro da defesa: Jardel, o capitão de equipa, bastante elogiado na conferência de imprensa de quarta-feira, está de volta. Também de salientar a presença de André Almeida no lado direito da defesa e a de Gabriel no meio-campo - a lesão do brasileiro terá ficado para trás. Lá à frente, Taarabt faz companhia a Vinicius.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Pizzi, Weigl, Gabriel e Rafa; Taarabt e Vinícius.

