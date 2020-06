Nas redes sociais, Weigl diz “está tudo bem” mas que “foi ultrapassada uma linha”. Zivkovic surge com o olho direito tapado

Na sua conta na rede social Instagram, o alemão Julian Weigl garantiu que estava tudo bem com ele após o incidente do apedrejamento de um dos autocarros do Benfica após o jogo com o Tondela, na Luz. O médio confessa que “teve muita sorte”, disse que “toda a gente comete erros”, mas que houve “uma linha que foi ultrapassada” por alguém que “certamente não é adepto do Benfica”.

Na mesma publicação, surge Zivkovic de olho tapado. Segundo fonte do Benfica, o sérvio terá sido atingido com alguns vidros após o estilhaçar de uma das janelas do veículo em que parte do plantel seguia, em plena A2, a caminho do Seixal.

Além deste apedrejamento, algumas casas de jogadores encarnados foram vandalizadas com grafitis onde foram escritas ameaças - a residência de Pizzi foi uma delas. A PSP suspeita que tudo isto seja obra de alguns elementos da claque No Name Boys que também esteve recentemente envolvida em duas rixas, uma em Lisboa outra em Cascais, com a Juventude Leonina, do Sporting.

O Benfica atribui estes ataques a “delinquentes” e a Liga apelida-os de “cobardias”.