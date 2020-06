Vida nova na frente de ataque do Benfica: Vinicius no banco

Dyego Sousa é a maior novidade no onze do Benfica, que esta quarta-feira joga em Vila do Conde com o Rio Ave. Sem surpresas, Tomás Tavares e Nuno Tavares substituem os indisponíveis André Almeida e Grimaldo nas laterais.

O onze do Benfica: Odysseas; Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro e Nuno Tavares; Gabriel, Julian Weigl, Adel Taarabt e Pizzi; Rafa e Dyego Sousa

Siga aqui o encontro entre Rio Ave e Benfica, a partir das 21h15.