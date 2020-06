Bruno Lage: "Às vezes as pessoas perguntam se os jogadores estão com o treinador. É ver o que esta rapaziada correu hoje"

O jogo

“Foi um grande jogo, uma grande exibição da nossa parte. Às vezes as pessoas perguntam se os jogadores estão com o treinador. É ver o que esta rapaziada correu hoje. Lutaram e jogaram em prol daquilo que acreditamos. Há um ano tudo começou com o Rio Ave, curiosamente com uma reviravolta. Eu senti isso. Depois do golo e todas as contrariedades na 1.ª parte, senti que íamos vencer o jogo, pela coragem, pela vontade de jogar e pela forma como pressionámos o Rio Ave. Vitória muito importante, coloca-nos em igualdade com o FC Porto. Faltam sete jornadas e acredito muito no trabalho que fazemos diariamente”

Dyego Sousa

“O Dyego Sousa estava a trazer à equipa o que queríamos, mas tem a ver com as cinco substituições. Eu conto com todos, viram que o Zivkovic ia entrar, numa situação em que senti que ia ser útil à equipa. O Dyego fez um trabalho fantástico, correu muito, saiu entrou outro”

O momento do Benfica

“Temos trabalhado com uma tranquilidade muito boa, sabemos do nosso valor e todo o grupo tem visto o empenho de todos. A vitória tinha de surgir. Com o Tondela tivemos muitas oportunidades, com o Portimonense fizemos uma 1.ª parte fantástica, depois permitimos o empate. Hoje entrámos de novo bem e vencemos com todo o mérito. Houve um momento bom do Rio Ave mas depois foi sempre mais Benfica”