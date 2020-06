Bruno Lage está “muito satisfeito” com Dyego Sousa, “muito satisfeito” com Seferovic e pouco satisfeito com uma pergunta sobre redes sociais

O Santa Clara

“A chave é sermos competentes nas várias fases do jogo. Criarmos oportunidades e marcarmos os golos. A primeira meia-hora, até ao momento do golo do Rio Ave, realmente fizemos muito bem, não permitimos que o adversário saísse como gosta. A estratégia depende de cada jogo. O Santa Clara é diferente, com um treinador que pode fazer história, competente, que nos vai criar outro tipos de problemas - mas também oportunidades para explorar. Vai ser difícil, temos de estar ao nosso melhor nível.”

Weigl

“A forma como a equipa e o clube o receberam e a forma como o próprio atleta se envolveu dentro e fora do campo com os atletas, permitiu-nos conhecermo-nos melhor e a adaptação decorre dentro da normalidade”

Seferovic

“Pode ser titular. Qualquer jogador pode ser titular. Estou satisfeito por, ao longo da época, ter gente no banco para resolver problemas. No primeiro terço do campeonato, tinha Seferovic a titular e Vinícius a entrar para marcar golos. Agora, Seferovic entrou para marcar. Se calhar há meses estaria a fazer a pergunta ao contrário: não devia o Vinicius ser titular? O melhor para o treinador é ter jogadores competentes. Todos estão prontos para ser titulares”.

Nuno Tavares

“Estou satisfeito com o que o Nuno tem feito ao longo da época. Começou a lateral-direito, marcando um grande golo a titular, contra o Paços. Não lhe passei nada de especial antes do jogo com o Rio Ave. Ele sabe que é uma alternativa, ou melhor, é uma solução muito válida para a esquerda. O Grimaldo tem feito uma época à sua imagem, mas, não estando disponível, nós sabíamos que o Nuno ia jogar e corresponder.”

Nuno Santos

“Quer que eu venha para aqui discutir polémicas nas redes sociais [o jogador do Rio Ave respondeu a adeptos do Benfica sob a entrada dura sobre Pizzi, que lhe valeu a expulsão]? Quando me faz uma pergunta assim, fica respondida a questão”

Dyego Sousa

“Ele não fez um jogo mau. Fez exatamente tudo aquilo que eu lhe pedi. Porque, estrategicamente, pretendíamos um jogador assim. Seferovic e Vinicius têm um ataque muito forte à profundidade; Dyego segura bem a bola e joga entre-linhas. Correu, pressionou, teve uma oportunidade de golo muito boa. Se quer fazer uma análise, veja o jogo com o Shakthar… Estou muito satisfeito com ele.”

O público

“Não há espaço para errar agora. A ausência de público pode ser um fator para menor rendimento, porque ninguém está habituado a isto. Mas aquilo que interessa é perceber o que não fizemos de bom nos jogos e melhorar no jogo seguinte. É nisso que me foco. Nada me distrai, mas distrai do verbo distrair.”