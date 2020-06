Lage: "Fico a pensar quem é que vos anda a pagar almoços e jantares ou algumas viagens para entrar aqui no meu lugar"

Na conferência de imprensa que se seguiu à derrota do Benfica por 4-3 em casa frente ao Santa Clara, Bruno Lage atirou-se aos jornalistas presentes na sala, a quem acusou de estarem "muito preocupados" com o seu futuro e o seu lugar no clube da Luz.

“Desde a 3.ª jornada com o FC Porto que vocês estão muito preocupados com o meu lugar. Já nem é desde essa 3.ª jornada, é desde, salvo erro os primeiro jogos. Houve sempre uma preocupação em relação ao meu lugar. Recordo-me que me chegaram a perguntar qual era o meu ordenado", começou por dizer.

"Às vezes fico a pensar quem é que vocês andam a tentar promover para entrar no meu lugar ou até quem é que anda a pagar alguns almoços, alguns jantares ou algumas viagens para entrar aqui no meu lugar. O lugar não é meu, é do Benfica”, disse ainda o treinador dos encarnados.

Sobre o jogo, Bruno Lage sublinhou a "entrada muito forte" na 2.ª parte e lamenta os golos sofridos: "A equipa faz o golo do empate, volta a ceder um golo, de canto, reage, faz a reviravolta e depois na minha opinião oferece duas oportunidades de golo ao Santa Clara, num penalti e numa carambola, isto sem nunca tirar o mérito aos profissionais do Santa Clara, porque estão a fazer um trabalho fantástico, um trabalho de três anos. Mas foi isso que senti".

"Criámos algumas oportunidades na 1.ª parte, sofremos um golo um pouco estranho. Foi uma 1.ª parte equilibrada mas sinto que podíamos ter feito um golo. Fica um sabor amargo. Marcámos três golos, não podíamos ter concedido quatro, em particular da maneira como os sofremos", frisou Lage.