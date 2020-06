O que Luís Filipe Vieira disse sobre o treinador a 1 de junho: "Bruno Lage vai continuar, independentemente de ser campeão"

Foi precisamente há 24 dias: em entrevista à BTV, antes da retoma do campeonato, Luís Filipe Vieira assegurou que Bruno Lage iria continuar no Benfica, independentemente de ser ou não campeão. "Bruno Lage é o treinador do Benfica, o ideal para o projeto que temos. Vai continuar, independentemente de ser campeão", garantiu então o presidente do clube. "O Bruno Lage é dedicado, tanto ele como a sua equipa trabalham o dia todo, chegam de manhã e saem à noite, são muito metódicos, temos tido um crescimento muito grande em todos os sentidos", justificou.

Na mesma entrevista, Vieira disse que compreendia algumas das críticas, mas confiava no treinador, fazendo uma comparação com... Jesus. "O Jorge Jesus, quando veio para o Benfica, ganhou o primeiro título e depois perdeu três seguidos. As críticas eram constantes. Mesmo a ganhar campeonatos, havia sempre críticas. O Bruno Lage, que eu conheço perfeitamente, fez um trabalho fantástico contra todas as expectativas que as pessoas podiam ter no ano passado, com grandes registos na história do Benfica", explicou. "Estou ano começou bem, depois sucedeu um percalço a sério – perdemos 7 pontos. Estou satisfeito com o trabalho dele, mas é normal a contestação, é o lado emocional. Eu compreendo, mas deste lado também não posso reagir a quente nem emocionalmente", assegurou.

Questionado sobre um possível regresso de Jesus à Luz, Vieira não disse que sim, mas também não disse que não. "Isso é a comunicação social… Tem de ter notícias e eu compreendo isso. Fazem notícias que às vezes nem eu entendo. Sou amigo do Jorge, tirando naquele ano que andámos um bocado ‘pegados’ – por isso é que eu digo que aquele foi o campeonato que me deu mais gozo ganhar –, tenho grande relação com ele, é um grande treinador", explicou, elogiando o técnico do Flamengo.

"Nunca poderei dizer ‘desta água nunca beberei’. Se eu estiver cá mais uns anos, não sei se o Jorge voltará para o Benfica ou não. Nem eu sou eterno, nem ninguém é… É um treinador que deixou uma marca no Benfica, ganhou muitos títulos, é um grande profissional, com um modelo de jogo que galvanizou muito os sócios do Benfica, mas, neste momento, não há qualquer conversa com ele nesse sentido", disse, no início de junho. "Neste momento, Bruno Lage é o melhor treinador para o Benfica, ganhando ou não ganhando, vai ser o treinador do Benfica na próxima temporada."

Recorde-se que, depois de ter assumido a equipa principal do Benfica em janeiro de 2019, Bruno Lage foi campeão nacional e, em dezembro de 2019, renovou contrato com o clube até 2024.