Orçamento do Benfica chumbado em Assembleia Geral

A Assembleia Geral (AG) ordinária, que decorreu esta sexta-feira na Luz, tinha como único ponto da ordem de trabalhos a discussão e votação sobre os orçamentos de exploração e de investimentos.

A deliberação do ponto único, que inclui ainda o plano de atividades e o parecer do Conselho Fiscal para o exercício de 2020/21, concluiu-se com o chumbo do orçamento: 48,28%, correspondentes a 812 sócios, votaram contra a proposta da Direção, enquanto 47,79%, correspondentes, a 640 votantes, deram parecer favorável. Houve também 3,93% de abstenção, correspondente aos votos de 53 sócios.

No total, participaram na AG do Benfica 1505 sócios, correspondentes a 37.965 votos.

Recorde-se que se aproximam as eleições na Luz, para escolher novo presidente para os próximos quatro anos. Em princípio, o sufrágio será marcado para outubro deste ano. Luís Filipe Vieira é (o 33º) presidente do Benfica desde 2003.