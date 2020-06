O que estava a votos e foi chumbado pelos sócios na AG do Benfica

O sócios do Benfica chumbaram o orçamento do clube para a próxima temporada. Na assembleia geral desta sexta-feira, 48% dos associados votaram contra as propostas apresentadas pela direção liderada por Luís Filipe Vieira.

A votação estavam o orçamento ordinário de exploração, o orçamento de investimentos e o plano de atividades para a próxima época do Benfica.

A proposta apresentada previa um lucro de mais de 900 mil euros, mas não passou na votação dos sócios.