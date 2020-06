Há uma surpresa nos convocados do Benfica: Paulo Bernardo

Tem 18 anos e ainda não se estreou pela equipa principal do Benfica, mas vai viajar para a Madeira com a comitiva, para defrontar o Marítimo: Paulo Bernardo é a grande surpresa de Bruno Lage na lista de convocados para segunda-feira, havendo também a presença de um outro jovem jogador que ainda não se estreou, Gonçalo Ramos.

São 23 os jogadores que Lage leva para o Funchal, onde a equipa vai disputar a 29ª jornada da Liga, frente ao Marítimo, às 18h de segunda-feira.

Há também a ressalvar a ausência de Adel Taarabt, devido a lesão, assim como de Grimaldo, informa o clube da Luz.

Guarda-redes: Odysseas, Mile Svilar e Ivan Zlobin;

Defesas: Morato, Nuno Tavares, Tomás Tavares, Ferro, André Almeida e Jardel;

Médios: Florentino, Paulo Bernardo, Samaris, Rafa, Zivkovic, Chiquinho, Cervi, Pizzi e Julian Weigl;

Avançados: Dyego Sousa, Jota, Vinícius, Seferovic e Gonçalo Ramos.

Na conferência de imprensa de antevisão do Marítimo-Benfica (segunda-feira, 18h, SportTV1), Bruno Lage lamentou as declarações que fez sobre os jornalistas e garantiu que está pronto para lutar pelo campeonato até ao fim, com o apoio de todos. Também aproveitou para enviar "um abraço" a Sérgio Conceição, que se mostrou solidário com o colega de profissão