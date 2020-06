Benfica: Chiquinho e Samaris no onze do tudo ou nada de Bruno Lage

Bruno Lage promoveu algumas mudanças no onze do Benfica que vai defrontar o Marítimo, às 18h, no Funchal. Sendo obrigado a trocar Rúben Dias (castigado) e Gabriel (castigado), e também Adel Taarabt (lesionado), o treinador dos encarnados escolheu Jardel, Chiquinho e Weigl para compôr a defesa e o meio-campo. Por outro lado, Lage retirou Rafa e pôs Cervi na equipa titular.

Depois de dias atribulados, na sequência da derrota com o Santa Clara (3-4) na Luz, Bruno Lage enfrenta os insulares com a perspectiva de inverter uma série de maus resultados (apenas duas vitórias em 12 jogos).

Onze do Marítimo: Amir; Nanu, Zainadine, Kerkez e Fábio China; René Santos; Edgar Costa, Pelágio, Vukovic e Correa; Rodrigo Pinho.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Ferro, Jardel e Nuno Tavares; Chiquinho, Samaris, Weigl e Cervi; Pizzi e Carlos Vinícius.

Acompanhe o Marítimo - Benfica, AQUI, na Tribuna Expresso.