Luís Filipe Vieira: "Bruno Lage colocou o lugar à disposição"

Luís Filipe Vieira dirigiu-se à sala de imprensa do estádio dos Barreiros onde revelou que Bruno Lage colocou o lugar à disposição após a derrota do Benfica na Madeira. O pedido foi aceite e o treinador de Setúbal já não é treinador do Benfica.

"Com muita elevação, Bruno Lage no final do jogo dirigiu-se a mim e disse: 'Presidente, tem o meu lugar à disposição. Não quer dizer que eu não tenha qualidade, mas não tenho condições e toda a gente parece que quer que eu me vá embora. A partir de amanhã não serei treinador do Benfica", disse.

Vieira chamou ainda a si a culpa do momento vivido pelos encanados: "O culpado sou eu, que sou o presidente do Benfica". Pediu ainda aos adeptos para "não deixarem voltar o passado".

"Fazer o que fizemos ao longo destes anos é muito difícil. Só foi possível chegar aqui porque tivemos estabilidade", disse, ainda antes de anunciar a decisão de Bruno Lage.