Pizzi: "Não há explicação, parece que tudo nos acontece. Mas não é por esta situação que o mister Bruno Lage é o pior do Mundo"

Sem explicação

"Não conseguimos explicar isto. Entrámos muito bem, tivemos logo duas ou três oportunidades claras e depois não há explicação, parece que tudo nos acontece. A culpa é dos jogadores"

FC Porto fora do alcance?

"Sabemos que as coisas são difíceis mas estamos habituados a coisas difíceis e vamos continuar a trabalhar e a acreditar enquanto for matematicamente possível"

Bruno Lage

"Confiamos no mister Bruno Lage. Não é por esta situação que é o pior do Mundo. Estamos todos a remar para o mesmo lado e não há explicação. O que estamos a fazer não corresponde à realidade do Benfica, mas o trabalho diário e o foco tem de ser o mesmo"