Oficial: Benfica está a negociar rescisão com Bruno Lage

A Benfica SAD, cotada em bolsa, informou o regulador CMVM de que se encontra a negociar a rescisão de contrato com Bruno Lage. Segundo o presidente do clube, o treinador pediu a demissão após a derrota com o Marítimo, no Funchal, e esta foi aceite num contexto de maus resultados desportivos (apenas dois triunfos em 13 jogos disputados).

Bruno Lage e o Benfica renovaram contrato em dezembro de 2019 e, na altura, foi noticiado que o treinador iria auferir dois milhões de euros por ano.